Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Первокласснику из Аксая передали подарок от министра после вирусного видео

Первый reals ребёнка набрал несколько миллионов просмотров. Фото предоставили в управлении образования ЗКО Видео аксайского первоклассника стало популярным в TikTok и Instagram. Даже сложно сосчитать общее количество просмотров, потому что видео активно репостили. В ролике ребёнок спрашивает у мамы, почему она делает с ним уроки, а не прабабушка. Узнав, что прабабушка окончила всего три класса школы, а бабушка - 10, спрашивает у мамы: «Ты, получается, самая умная?» Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тимурка (@timka_kun2015) Юного блогера зовут Тимур Кунусов, он учится в первом
Дана Рахметова
Первокласснику из Аксая передали подарок от министра после вирусного видео
Первый reals ребёнка набрал несколько миллионов просмотров.
Первокласснику из Аксая передали подарок от министра после вирусного видео
Первокласснику из Аксая передали подарок от министра после вирусного видео
Фото предоставили в управлении образования ЗКО Видео аксайского первоклассника стало популярным в TikTok и Instagram. Даже сложно сосчитать общее количество просмотров, потому что видео активно репостили. В ролике ребёнок спрашивает у мамы, почему она делает с ним уроки, а не прабабушка. Узнав, что прабабушка окончила всего три класса школы, а бабушка - 10, спрашивает у мамы: «Ты, получается, самая умная?»
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Публикация от Тимурка (@timka_kun2015)

Юного блогера зовут Тимур Кунусов, он учится в первом «А» классе средней школы №5. Накануне сотрудники управления образования передали Тимуру письмо и конструктор от министра просвещения Казахстана Асхата Аймагамбетова. Директор СОШ №5 Гульмира Сембиева рассказала, что теперь у Тимура появилась новая мечта - он хочет сделать селфи с министром Аймагамбетовым.
- Оказывается, Асхат Канатович увидел его TikTok. Тимур мальчик непосредственный, очень интересный, любознательный. Он легко находит общий язык как со взрослыми, так и детьми, задаёт интересные вопросы. При этом рассуждает как взрослый, - рассказала директор школы.
По её словам, накануне мальчик рассказывал всем, что у него четыре бабушки и двое дедушек, что соответствует статистике о том, что мужчины покидают этот мир раньше женщин. Вот такой талантливый философ растёт в ЗКО.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Публикация от Тимурка (@timka_kun2015)

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Аксай школьник

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article