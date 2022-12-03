Первокласснику из Аксая передали подарок от министра после вирусного видео

Первый reals ребёнка набрал несколько миллионов просмотров. Фото предоставили в управлении образования ЗКО Видео аксайского первоклассника стало популярным в TikTok и Instagram. Даже сложно сосчитать общее количество просмотров, потому что видео активно репостили. В ролике ребёнок спрашивает у мамы, почему она делает с ним уроки, а не прабабушка. Узнав, что прабабушка окончила всего три класса школы, а бабушка - 10, спрашивает у мамы: «Ты, получается, самая умная?» Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тимурка (@timka_kun2015) Юного блогера зовут Тимур Кунусов, он учится в первом