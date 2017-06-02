В филиале АО «Пассажирские перевозки» отметили, что они провели большую подготовительную работу. Вагоны для дополнительного поезда в Уральск поступили из разных регионов Казахстана. Их начисто отмыли и экипировали. - Мы подготовили 16 вагонов. В составе насчитывается 8 вагонов. С учетом имеющихся поездов, уральцы смогут выезжать в Астану ежедневно. Время в пути составляет почти 38 часов, - отметил заместитель начальника участка АО «Пассажирские перевозки» Кайрат МУЛДАШЕВ. Стоимость билета составляет 12 122 тенге. Между тем, пассажирам надо быть готовыми к тому, что на вокзале их будут досматривать. Правда, завезенное дорогостоящее оборудование еще не подключено. Также с первого этажа вокзала убраны киоски. - Сотрудники военизированной железнодорожной охраны будут досматривать пассажиров. Это делается с целью безопасности, -заявил Мулдашев. Планируется, что международную специализированную выставку ЭКСПОР-2017 посетят порядка 65 тысяч западноказахстанцев. Однако до сих пор на поезд продано всего несколько сотен билетов. В филиале АО «Пассажирские перевозки» отметили, что они провели большую подготовительную работу. Вагоны для дополнительного поезда в Уральск поступили из разных регионов Казахстана. Их начисто отмыли и экипировали. - Мы подготовили 16 вагонов. В составе насчитывается 8 вагонов. С учетом имеющихся поездов, уральцы смогут выезжать в Астану ежедневно. Время в пути составляет почти 38 часов, - отметил заместитель начальника участка АО «Пассажирские перевозки» Кайрат МУЛДАШЕВ.

Дети из малообеспеченных семей поедут на ЭКСПО - за счет бюджетных и спонсорских средств. По словам руководителя управления образования Западно-Казахстанской области Айгуль МЫНБАЕВОЙ, этим летом школьники из малообеспеченных детей поcетят выставку ЭКСПО в Астане. Также Айгуль МЫНБАЕВА рассказала, что в 2017 году около 88 тысяч учащихся отдохнут в летних лагерях. - У нас в области есть платные и бесплатные лагеря. Бесплатно у нас отдыхают дети из малообеспеченных семей, сироты и другие категории. С первого июня свою работу начнут пришкольные лагеря. Туда могут пойти ученики, начиная с первого класса, - пояснила Айгуль МЫНБАЕВА. - На организацию летнего отдыха в области выделено 322 млн тенге, часть денег - спонсорская помощь. Руководитель управления туризма заявил, что в средней стоимость недельной поездки на ЭКСПО-2017 обойдется в 50 тысяч тенге на человека.