В понедельник, 5 июня, с железнодорожного вокзала отправится первый дополнительный поезд по маршруту «Уральск-Астана». Состав из 8 купейных вагонов будет курсировать по нечетным дням недели, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В филиале АО «Пассажирские перевозки» отметили, что они провели большую подготовительную работу. Вагоны для дополнительного поезда в Уральск поступили из разных регионов Казахстана. Их начисто отмыли и экипировали.
- Мы подготовили 16 вагонов. В составе насчитывается 8 вагонов. С учетом имеющихся поездов, уральцы смогут выезжать в Астану ежедневно. Время в пути составляет почти 38 часов, - отметил заместитель начальника участка АО «Пассажирские перевозки» Кайрат МУЛДАШЕВ.
Стоимость билета составляет 12 122 тенге. Между тем, пассажирам надо быть готовыми к тому, что на вокзале их будут досматривать. Правда, завезенное дорогостоящее оборудование еще не подключено. Также с первого этажа вокзала убраны киоски.
- Сотрудники военизированной железнодорожной охраны будут досматривать пассажиров. Это делается с целью безопасности, -заявил Мулдашев.
Планируется, что международную специализированную выставку ЭКСПОР-2017 посетят порядка 65 тысяч западноказахстанцев. Однако до сих пор на поезд продано всего несколько сотен билетов.
Дети из малообеспеченных семей поедут на ЭКСПО - за счет бюджетных и спонсорских средств.
По словам руководителя управления образования Западно-Казахстанской области Айгуль МЫНБАЕВОЙ, этим летом школьники из малообеспеченных детей поcетят выставку ЭКСПО в Астане.
Также Айгуль МЫНБАЕВА рассказала, что в 2017 году около 88 тысяч учащихся отдохнут в летних лагерях.
- У нас в области есть платные и бесплатные лагеря. Бесплатно у нас отдыхают дети из малообеспеченных семей, сироты и другие категории. С первого июня свою работу начнут пришкольные лагеря. Туда могут пойти ученики, начиная с первого класса, - пояснила Айгуль МЫНБАЕВА. - На организацию летнего отдыха в области выделено 322 млн тенге, часть денег - спонсорская помощь.
Руководитель управления туризма заявил, что в средней стоимость недельной поездки на ЭКСПО-2017 обойдется в 50 тысяч тенге на человека.
