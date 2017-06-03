Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 3 и 4 июня ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. - Температура воздуха днем 3 июня составит +19..+21 градусов , 4 июня +15..+17 градусов. Ночью 3 июня столбик термометра поднимется до +11..+13 градусов, а 4 июня лишь до +5..+7, - отметили в "Казгидромет".