Как сообщил начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН, на месте ДТП на автодороге Уральск-Аксай погибли три человека, еще один позже умер в больнице. - В аварии погибли три женщины 1980, 1975 и 1997 года рождения и один мужчина – водитель красного автомобиля «Фольксваген Шаран» 1987 года рождения, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. По его словам, в двух автомобилях находились по семь человек. Пострадавшие находятся в районной больнице Аксая. По предварительной информации, водитель красного "Фольксвагена" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с встречным автотранспортом. Напомним, страшная авария на автодороге Уральск-Аксай произошла вчера, 2 июня около 19 часов вечера.