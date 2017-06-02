По словам очевидцев, в аварии погибли три человека и еще 9 пассажиров получили различные травмы. Их доставили в Бурлинскую ЦРБ. - "Фольксвагены" столкнулись лоб в лоб. В обоих такси были пассажиры, - отметили очевидцы. В пресс-службе ДВД ЗКО информацию о погибших подтвердили, однако других подробностей пока не сообщили.