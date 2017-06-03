Автомобили "Дэу" и "Лада" столкнулись лоб в лоб на мосту в районе второй базы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20170603-WA0038 По словам очевидцев, "Лада-2112" выехала на встречную полосу движения и столкнулась с такси "Дэу Гентра". - В такси были трое взрослых и двое детей. Один из них совсем маленький. Всех увезла скорая, - отметил очевидец аварии. Стоит отметить, что на место аварии приехали три кареты скорой помощи, которые госпитализировали всех пассажиров такси и двух водителей. Сейчас на мосту образовался затор и движение регулируют сотрудники дорожной полиции. На месте работают полицейские-дознаватели. Фото Медета МЕДРЕСОВА IMG-20170603-WA0036 IMG-20170603-WA0035 IMG-20170603-WA0034 IMG-20170603-WA0033  