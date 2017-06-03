В Уральске насчитывается 15 фонтанов на 12 объектах. В основном они расположены в скверах и на площадях областного центра. Большой фонтан находится на вокзальной площади у памятника Чапаева. Здесь царит запустение. Плитка местами отвалилась, а оборудование проржавело. Один из самых популярных фонтанов расположен на проспекте Достык-Дружба у областного маслихата. Возле него можно заметить рабочих, которые заявили, что делают здесь ремонт. Но активности люди не проявляли. Уральцы возмущены подобным бездействием коммунальных служб. - Мы живем неподалеку от фонтана. Выходим ежедневно с ребенком погулять. Но кроме голубей здесь не на что смотреть. Просим городские власти обратить внимание на эту проблему, - говорит жительница города Сандугаш ИСМАГУЛ. Пенсионерка Анастасия МИРОНОВА говорит, что на фонтанах украли краны, сделанные из цветного металла. - Это безобразие. Уже лето. А раньше фонтаны запускали 1 мая. Оставили работать только фонтаны на новой площади, которая расположена в новых микрорайонах. А как туда доехать молодым мамам с детьми и пожилым людям? - возмущается женщина. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства отметили, что ежегодно на содержание и обслуживание фонтанов выделяют порядка 50 млн тенге. В этом году исправно работают 11 фонтанов на новой площади. Все остальные объекты бездействуют. И повлиять на это коммунальщики не могут. - Сейчас проводятся конкурсные процедуры. После этого будет определена подрядная организация, которая и займется обслуживанием фонтанов. Тендеры пройдут до конца июня, - заявил заведующий сектором отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска Мирас МУЛКАЙ. Стоит надеяться, что конкурс пройдет вовремя и уже к июлю фонтаны порадуют горожан долгожданной прохладой.