иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, областной прокуратурой был инициирован проект "Сохраним природу вместе", который начал действовать совсем недавно. - Если за последние три года за причинение вреда экологии было возбуждено 9 уголовных дел, то с запуском этого проекта - ни одного. За последние три года в области увеличилось количество переработки и утилизации отходов. Если в 2015 году было 36 тысяч тонн, то в 2016 году - 69 тысяч тонн, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Стоит отметить, что за причиненный ущерб окружающей среде за три года в доход государства с нарушителей было взыскано более 18 млрд тенге.