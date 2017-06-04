Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом стало известно на сессии областного маслихата. Как сообщили на сессии областного маслихата, на сферу образования потратят 1,6 млрд тенге. Часть суммы пойдет на капремонт двух школ: в Уральске и Казталовском районе, 30 млн тенге направят на начало строительства лагеря в Теректинском районе. - На развитие культуры, спорта и туризма в области предусмотрен 1,1 млрд тенге. На них планируется завершение капитального ремонта объекта культуры в Акжаикском районе и 120 млн тенге пойдут на начало строительства спорткомплекса для одаренных детей с интернатом в Уральске, - сообщили на сессии. Кроме того, 1,5 млрд тенге будут направлены на проведение среднего и капитального ремонта внутрипоселковых дорог Акжайыкского, Зеленовского, Теректинского, Чингирлауского и Таскалинского районов, Уральска, на завершение строительства дороги в Сырымском районе, а также на разработку ПСД капитального и среднего ремонта, строительства и реконструкции 39 дорог города.