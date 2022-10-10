- Дорожные службы АО принимают оперативные меры по расчистке участка. Задействовано три единиц специальной техники и пять человек персонала, - говорится в сообщении компании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе «КазАвтоЖол» сообщили, что сегодня, 10 октября, первый снег выпал на дороге Кеген-Нарынкол.Движение для проезда автотранспорта не ограничено, безопасный проезд обеспечен. Тем временем в «Казгидромете» говорят, что в начале новой рабочей недели территория Казахстана окажется под властью Европейского антициклона, с которым ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур. В Алматы нет пока не ожидается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.