Первый снег выпал в Уральске

Уральцы с радостью фотографируют и публикуют снимки в социальных сетях. В ночь на первое ноября в Уральске начался снегопад. Осадки идут до сих пор, и по данным синоптиков, с перерывами продолжатся до третьего ноября. Снег идёт большими хлопьями, радуя глаз жителей. От +18 до -25: какая погода ждёт казахстанцев в ноябре @mgorod.kz2022♬ оригинальный звук - mgorod.kz Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.