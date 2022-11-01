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Социум

Первый снег выпал в Уральске

Уральцы с радостью фотографируют и публикуют снимки в социальных сетях. В ночь на первое ноября в Уральске начался снегопад. Осадки идут до сих пор, и по данным синоптиков, с перерывами продолжатся до третьего ноября. Снег идёт большими хлопьями, радуя глаз жителей. От +18 до -25: какая погода ждёт казахстанцев в ноябре @mgorod.kz2022♬ оригинальный звук - mgorod.kz Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Первый снег выпал в Уральске
Уральцы с радостью фотографируют и публикуют снимки в социальных сетях.
Первый снег выпал в Уральске
Первый снег выпал в Уральске
В ночь на первое ноября в Уральске начался снегопад. Осадки идут до сих пор, и по данным синоптиков, с перерывами продолжатся до третьего ноября. Снег идёт большими хлопьями, радуя глаз жителей.
Первый снег выпал в Уральске
Первый снег выпал в Уральске
Первый снег выпал в Уральске
Первый снег выпал в Уральске
Первый снег выпал в Уральске
Первый снег выпал в Уральске
Первый снег выпал в Уральске
Первый снег выпал в Уральске
@mgorod.kz2022♬ оригинальный звук - mgorod.kz
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск погода

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