Пешеход погиб в массовом ДТП в Атырау

Столкнулись четыре автомобиля, передаёт портал «Мой ГОРОД». Скриншот с видео В департаменте полиции Атырауской области проинформировали, что авария произошла 18 ноября около 9:00. Водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу движения на улице Баймуханова и врезался в электрический столб на обочине. Затем автомобиль протаранил ограждение строящегося здания, а далее сбил пешехода и снёс припаркованные Hyundai Elantra и ВАЗ-2111. От удара Elantra столкнулся с Volkswagen Passat. Пешеход погиб на месте. По факту собраны соответствующие документы, проводятся следственные действия. JeoNyM60GO0 Мы