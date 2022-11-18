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Происшествия Социум

Пешеход погиб в массовом ДТП в Атырау

Столкнулись четыре автомобиля, передаёт портал «Мой ГОРОД». Скриншот с видео В департаменте полиции Атырауской области проинформировали, что авария произошла 18 ноября около 9:00. Водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу движения на улице Баймуханова и врезался в электрический столб на обочине. Затем автомобиль протаранил ограждение строящегося здания, а далее сбил пешехода и снёс припаркованные Hyundai Elantra и ВАЗ-2111. От удара Elantra столкнулся с Volkswagen Passat. Пешеход погиб на месте. По факту собраны соответствующие документы, проводятся следственные действия. JeoNyM60GO0 Мы
Кристина Кобина
Пешеход погиб в массовом ДТП в Атырау
Столкнулись четыре автомобиля, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Пешеход погиб в массовом ДТП в Атырау
Пешеход погиб в массовом ДТП в Атырау
Скриншот с видео В департаменте полиции Атырауской области проинформировали, что авария произошла 18 ноября около 9:00. Водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу движения на улице Баймуханова и врезался в электрический столб на обочине. Затем автомобиль протаранил ограждение строящегося здания, а далее сбил пешехода и снёс припаркованные Hyundai Elantra и ВАЗ-2111. От удара Elantra столкнулся с Volkswagen Passat. Пешеход погиб на месте. По факту собраны соответствующие документы, проводятся следственные действия.

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ДТП пешеход погиб

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