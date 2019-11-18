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Происшествия Социум

Пешеходу оторвало ногу в аварии возле мавзолея Дадем ата в ЗКО

Наезд на пешехода произошел 17 ноября на трассе Самара-Шымкент, в 60 километрах от поселка Жымпиты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальной сети Instagram распространяется видео с места ДТП, в котором мужчина средних лет лежит в луже крови. При этом у мужчины отсутствует нога. В комментариях к видео указано, что авария произошла у ящика с пожертвованиями рядом с мавзолеем Дадем ата. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что наезд на пешехода произошел 17 ноября в 11.45 на трассе Самара-Шымкент. – Возле мавзолея Дадем ата на пешеходном
Арайлым Усербаева
Пешеходу оторвало ногу в аварии возле мавзолея Дадем ата в ЗКО
Наезд на пешехода произошел 17 ноября на трассе Самара-Шымкент, в 60 километрах от поселка Жымпиты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальной сети Instagram распространяется видео с места ДТП, в котором мужчина средних лет лежит в луже крови. При этом у мужчины отсутствует нога. В комментариях к видео указано, что авария произошла у ящика с пожертвованиями рядом с мавзолеем Дадем ата. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что наезд на пешехода произошел 17 ноября в 11.45 на трассе Самара-Шымкент. – Возле мавзолея Дадем ата на пешеходном переходе водитель автомашины "Лексус" совершил наезд на пешехода. Мужчину забрали в медучреждение. По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - сообщили в полиции. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, в результате ДТП пострадал 58-летний мужчина. – На место выезжала фельдшер поселка Алгабас. У мужчины травматическая ампутация левой нижней конечности на уровне коленного сустава, закрытый перелом правой нижней конечности. Был доставлен в областную многопрофильную больницу. Сейчас он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, - сообщили в ведомстве. Редакция "МГ" по этическим соображениям не стала публиковать видео с места ДТП. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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