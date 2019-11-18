Пешеходу оторвало ногу в аварии возле мавзолея Дадем ата в ЗКО

Наезд на пешехода произошел 17 ноября на трассе Самара-Шымкент, в 60 километрах от поселка Жымпиты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальной сети Instagram распространяется видео с места ДТП, в котором мужчина средних лет лежит в луже крови. При этом у мужчины отсутствует нога. В комментариях к видео указано, что авария произошла у ящика с пожертвованиями рядом с мавзолеем Дадем ата. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что наезд на пешехода произошел 17 ноября в 11.45 на трассе Самара-Шымкент. – Возле мавзолея Дадем ата на пешеходном