Песня Земфиры «Хочешь» в исполнении актеров советского кино

Песня "Хочешь" является одной из самых чувственных и знаменитых песен Земфиры. На эту песню уже было создано бесконечное множество пародий, она тысячи раз упоминалась в СМИ. Сегодня мы хотим предложить вам, пожалуй, самый лучший кавер на песню "Хочешь" составленную из сцен и фраз актеров советского кино. Как бы это странно не звучало, но при всей юморной составляющей, клип ни капли не потерял чувственности, а может даже стал ещё глубже, потому что многих актеров в подборке уже нет с нами. А какой финал.. 6nSkpB4acP0 Источник: Ультрамарин