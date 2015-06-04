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Шоу-бизнес

Песня Земфиры «Хочешь» в исполнении актеров советского кино

Песня "Хочешь" является одной из самых чувственных и знаменитых песен Земфиры. На эту песню уже было создано бесконечное множество пародий, она тысячи раз упоминалась в СМИ. Сегодня мы хотим предложить вам, пожалуй, самый лучший кавер на песню "Хочешь" составленную из сцен и фраз актеров советского кино. Как бы это странно не звучало, но при всей юморной составляющей, клип ни капли не потерял чувственности, а может даже стал ещё глубже, потому что многих актеров в подборке уже нет с нами. А какой финал.. 6nSkpB4acP0 Источник: Ультрамарин
gorod
Песня Земфиры «Хочешь» в исполнении актеров советского кино
2015030617452336
2015030617452336
Песня "Хочешь" является одной из самых чувственных и знаменитых песен Земфиры. На эту песню уже было создано бесконечное множество пародий, она тысячи раз упоминалась в СМИ. Сегодня мы хотим предложить вам, пожалуй, самый лучший кавер на песню "Хочешь" составленную из сцен и фраз актеров советского кино. Как бы это странно не звучало, но при всей юморной составляющей, клип ни капли не потерял чувственности, а может даже стал ещё глубже, потому что многих актеров в подборке уже нет с нами. А какой финал.. 6nSkpB4acP0 Источник: Ультрамарин

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