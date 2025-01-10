Певец из Уральска снова стал первым на международном конкурсе

Юный казахстанский певец Ержан Максим завоевал гран-при престижного международного конкурса SANREMO BEST SONG 2025, который проходил в Дубае. Радостной новостью он поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.

— С особым чувством склоняю голову перед казахским народом, который ценит мое творчество и поддерживает меня по сей день!!! Но в этот раз мне бы хотелось посвятить эту победу моим маме и папе, которые воспитали меня и посвятили всю свою жизнь моему искусству! Моим родным и близким, моим учителям и друзьям и всем моим братьям и сестрам, которые меня поддерживают!!! Пусть у нас будет много победных дней и светлое будущее!, — написал певец в своем Instagram.

Победа на этом конкурсе – очередной значимый успех для талантливого исполнителя, известного своими яркими выступлениями и уникальным голосом. Поздравляем Ержана с триумфом и желаем ему новых творческих достижений!

Напомним, в 2019 году Ержан Максим стал финалистом престижного конкурса «Голос. Дети» в Москве. По итогам голосования 10-летняя Микелла Абрамова победила в финале 6 сезона музыкального проекта «Голос. Дети», который прошел в прямом эфире на Первом канале. Микелла - дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ержан Максим занял второе место. Генеральному директору канала Арману Давлетьярову очень понравился казахстанец Ержан Максим, поэтому он позвал финалиста проекта «Голос. Дети» на церемонию Премии МУЗ-ТВ 2019 в Москву. Алла Пугачева вручила казахстанцу именную «Золотую звезду». В 2023 году юный певец стал обладателем гран-при мирового конкурса WAF CONTEST.