Письма с фронта прислали в редакцию «МГ»

В адрес редакции «МГ» пришло письмо с еще одной историей о великой войне. Читательница прислала нам самое дорогое, что у нее сохранилось: отрывки из неизданной книги своего деда. Всю войну он вел дневник, записывая каждый день, проведенный на фронте. После Победы он аккуратно перепечатал свои записи на пишущей машинке в надежде издать книгу. Однако старые раны все решили все иначе. Мы публикуем письмо Елены Авдеевой, сохранив авторский стиль письма «Читая Вашу газету, я увидела статьи о ветеранах» и решила написать о своем деде Авдееве Иване Федотовиче. Он умер задолго до моего рождения. Я о н