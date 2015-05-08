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Социум

Письма с фронта прислали в редакцию «МГ»

В адрес редакции «МГ» пришло письмо с еще одной историей о великой войне. Читательница прислала нам самое дорогое, что у нее сохранилось: отрывки из неизданной книги своего деда. Всю войну он вел дневник, записывая каждый день, проведенный на фронте. После Победы он аккуратно перепечатал свои записи на пишущей машинке в надежде издать книгу. Однако старые раны все решили все иначе. Мы публикуем письмо Елены Авдеевой, сохранив авторский стиль письма «Читая Вашу газету, я увидела статьи о ветеранах» и решила написать о своем деде Авдееве Иване Федотовиче. Он умер задолго до моего рождения. Я о н
Marat
Письма с фронта прислали в редакцию «МГ»
В адрес редакции «МГ» пришло письмо с еще одной историей о великой войне. Читательница прислала нам самое дорогое, что у нее сохранилось: отрывки из неизданной книги своего деда. Всю войну он вел дневник, записывая каждый день, проведенный на фронте. После Победы он аккуратно перепечатал свои записи на пишущей машинке в надежде издать книгу. Однако старые раны все решили все иначе. Мы публикуем письмо Елены Авдеевой, сохранив авторский стиль письма «Читая Вашу газету, я увидела статьи о ветеранах» и решила написать о своем деде Авдееве Иване Федотовиче. Он умер задолго до моего рождения. Я о нем знаю только по рассказам мамы и бабушки Их уже давно нет в живых. Так что только я помню о деде. Как-то я рылась в старых документах и нашла листочки с отпечатанным текстом. Это были рассказы деда о войне. Бабуля рассказывала, что он мечтал издать книгу и целыми ночами проводил за печатной машинкой. Прочитанное настолько потрясло меня, что перечитывая его, я всегда плачу. К сожалению, больше подробностей я не знаю, но и эти сведения для меня много значат. Мой дед совершил подвиг, и я хочу, чтобы об этом знали люди!".
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