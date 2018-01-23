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На днях порадовались получению ключей от дома своей мечты семья ШАЙЖАНОВЫХ. - Я вступила в кооператив «Свой ДОМkz» в октябре 2017 года и внесла 50% от запланированной стоимости дома. И уже через месяц мы благодаря кооперативу смогли выбрать и купить большой, комфортный и очень красивый дом в с. Подстепное. Мы благодарим «Свой ДОМkz» за предоставленную финансовую возможность иметь свое жилье и выгодные условия по выплате. Желаем кооперативу процветания и реализации своих важных жизненных планов, а всем, кто не имеет свое жилье, рекомендую «Свой ДОМkz»! Останетесь довольны! - поблагодарила жительница города Наурызганым ШАЙЖАНОВА.Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск. На правах рекламы.