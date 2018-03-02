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Бизнес-новости

«Планета одежды и обуви»: весь март выгодные скидки

Торговый дом «Планета одежды и обуви» объявил о выгодных скидках на зимнюю одежду и обувь. Также покупатели могут пополнить свой гардероб новинками. Жители нашей области по достоинству оценили торговый дом «Планета одежды», который предлагает огромный выбор товаров производства Турции, России и Китая для взрослых и детей по ценам ниже рыночных. - Мы поздравляем всех с наступающими весенними праздниками и рады предложить новое разнообразие одежды и обуви для всей семьи. Кроме того, спешим порадовать всех покупателей тем, что весь март мы предоставляем на зимнюю верхнюю женскую одежду и обувь ск
gorod
«Планета одежды и обуви»: весь март выгодные скидки
Торговый дом «Планета одежды и обуви» объявил о выгодных скидках на зимнюю одежду и обувь. Также покупатели могут пополнить свой гардероб новинками.
Жители нашей области по достоинству оценили торговый дом «Планета одежды», который предлагает огромный выбор товаров производства Турции, России и Китая для взрослых и детей по ценам ниже рыночных.
- Мы поздравляем всех с наступающими весенними праздниками и рады предложить новое разнообразие одежды и обуви для всей семьи. Кроме того, спешим порадовать всех покупателей тем, что весь март мы предоставляем на зимнюю верхнюю женскую одежду и обувь скидку 30%, на мужскую зимнюю верхнюю одежду и обувь, а также на новинки из новой весенней коллекции одежды - скидку 10%, - сказал директор торговой сети магазинов «Планета одежды и обуви» Хусейн АСОЕВ.
С наступлением весны представительницы прекрасного пола спешат обновить свой гардероб новыми и оригинальными вещами. Разнообразная женская одежда и аксессуары покорят даже самых капризных модниц: куртки и ветровки, трикотажные и шерстяные платья с пайетками и отделкой, водолазки, джемперы, кардиганы, брюки, джинсы, стильные шорты и юбки, сумки, головные уборы, нижнее белье, колготки и многое другое.
И для мужчин есть что выбрать: куртки, ветровки и безрукавки спортивного стиля, элегантные деловые костюмы, джинсы, брюки, рубашки, футболки. Также здесь представлен широкий выбор спортивной женской и мужской одежды и спортивных сумок.
В «Планете одежды и обуви» не забыли и про малышей. Из обилия детской одежды для мальчиков и девочек вы можете выбрать повседневные красивые и удобные вещи: яркие комбинезоны и куртки, трикотажные джемперы и кофты с принтами, спортивные костюмы, футболки, нарядные платья для девочек, головные уборы, одежду для младенцев, колготки и носки, белье и многое другое.
Помимо одежды в торговом доме «Планета одежды и обуви» представлен большой выбор демисезонной, зимней и спортивной обуви как для взрослых, так и для детей. Особенно пользуется спросом обувь из мокрой кожи, которая не требует особого ухода и имеет очень респектабельный вид. А также вы можете приобрести здесь сумку или чемодан для путешествий и поездок.
Вы ещё раздумываете? Поспешите! Посетив торговый дом «Планета одежды и обуви», вы получите огромное удовольствие от выбора одежды по доступным ценам. Желаем отличных покупок!
"Планета одежды и обуви", пр.Евразия, (бывший магазин «Планета электроники») пр. Абулхаир хана, ТРК «Орал», цокольный этаж.
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