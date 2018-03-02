«Планета одежды и обуви»: весь март выгодные скидки

Торговый дом «Планета одежды и обуви» объявил о выгодных скидках на зимнюю одежду и обувь. Также покупатели могут пополнить свой гардероб новинками. Жители нашей области по достоинству оценили торговый дом «Планета одежды», который предлагает огромный выбор товаров производства Турции, России и Китая для взрослых и детей по ценам ниже рыночных. - Мы поздравляем всех с наступающими весенними праздниками и рады предложить новое разнообразие одежды и обуви для всей семьи. Кроме того, спешим порадовать всех покупателей тем, что весь март мы предоставляем на зимнюю верхнюю женскую одежду и обувь ск