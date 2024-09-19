Плантацию конопли ликвидировали в Актюбинской области
Лагерь был оснащен всем необходимым для проживания, а воду для полива подозреваемые брали из реки. При осмотре изъяли более 70 кустов конопли, высотой свыше 1,5 метра, за которыми ухаживали все лето.
Актюбинские полицейские обнаружили плантацию культивируемой конопли на берегу реки Жем. Организовали ее в трудно доступном месте, посреди зарослей, передает Polisia.kz.
Лагерь был оснащен всем необходимым для проживания, а воду для полива подозреваемые брали из реки. При осмотре изъяли более 70 кустов конопли, высотой свыше 1,5 метра, за которыми ухаживали все лето.
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Жулдызхан Хасангалиева
editor