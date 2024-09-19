Плантацию конопли ликвидировали в Актюбинской области

Лагерь был оснащен всем необходимым для проживания, а воду для полива подозреваемые брали из реки. При осмотре изъяли более 70 кустов конопли, высотой свыше 1,5 метра, за которыми ухаживали все лето.

Плантацию конопли ликвидировали в Актюбинской области

Актюбинские полицейские обнаружили плантацию культивируемой конопли на берегу реки Жем. Организовали ее в трудно доступном месте, посреди зарослей, передает Polisia.kz. Лагерь был оснащен всем необходимым для проживания, а воду для полива подозреваемые брали из реки. При осмотре изъяли более 70 кустов конопли, высотой свыше 1,5 метра, за которыми ухаживали все лето. Хозяина алкомаркета в Уральске задержали за продажу вейпов

Житель ЗКО выращивал коноплю в шкафу

