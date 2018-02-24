Планы на лето: учим английский и путешествуем с Destination

Что входит в стоимость поездок: курсы английского языка, проживание, питание, медицинская страховка, виза в Уральске (кроме США), развлекательная программа, сопровождение.1. Английский в центре Лондона – с 8 по 28 июля (3 недели) Возраст участников – от 13 до 17 лет Виза в Уральске В стоимость не входит перелёт 2. Lego Camp Ardingly (Англия) – с 1 по 14 июля (2 недели) Возраст участников – с 7 до 13 лет В стоимость не входит перелёт
Подать документы на британскую и чешскую визу с нами в Уральске может каждый желающий. Но помните, что подавать на визу можно не ранее, чем за три месяца и не позднее одного месяца до поездки.3. Курсы при Американском Университете Гирне (Северный Кипр) – 2 недели Возраст – от 12 до 30 лет В стоимость не входит перелёт 4. Английский в центре Нью Йорка – с 8 по 28 июля (3 недели) Возраст – от 14 до 17 лет В стоимость не входит виза, перелёт, обеды
Регистрация до 1 мая. Скидка на все направления при регистрации до 1 апреля.5. Курсы в центре Торонто (Канада) – с 5 по 25 августа (три недели) Проживание в семье Возраст – от 14 до 17 лет В стоимость не входит перелёт 6. Английский с носителем языка в Праге (Чехия) – с 1 по 21 июля (3 недели) Возраст – от 14 до 17 лет Виза в Уральске В стоимость не входит перелёт, обеды
Приглашаем родителей на презентацию по поездкам 2 марта в 18.00 (ул. Жукова, 1, 310 каб.)Предстоящие летние каникулы обещают быть незабываемыми! Предварительная запись по телефонам: 8(7112)918-022, 8-778-320-54-46. На правах рекламы