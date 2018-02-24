Планы на лето: учим английский и путешествуем с Destination

Языковая школа Destination предлагает 6 направлений по летним детским образовательным курсам. Каждый найдет для себя то, что ищет. Для вас на выбор представлены город №1 в Америке – Нью-Йорк, малоизвестная для нас Канада, потрясающая своей архитектурой Чехия, жаркий и приветливый Кипр или цитадель классического английского – Англия. - Уже шесть лет мы отправляем детей за рубеж на летние языковые курсы. Наш опыт показал, что такие поездки эффективны не только для изучения английского языка, но и для расширения кругозора и интересов ребенка. Дети учатся быть более самостоятельными. Как правило,