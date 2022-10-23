Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Пластиковыми бутылками и стаканчиками забросали судью после матча «Акжайык» - «Кызыл-Жар»

И футболисты и болельщики были возмущены судейством, передает портал "Мой ГОРОД". @mgorod.kz2022♬ оригинальный звук - mgorod.kz Сегодня, 23 октября, в Уральске на стадионе "Акжайык" сыграл с "Кызыл-Жаром". После окончания матча, который, кстати, завершился со счетом 2:2, между футболистами произошла потасовка. Разнимали их полицейские. Болельщики, впрочем, как и сами футболисты, остались недовольны судейством. - Конечно, мы недовольны результатом, но к ребятам претензий нет. Мы их благодарим за проделанную работу. Но то, как отработала судейская бригада, это просто издевательство над нашими па
Дана Рахметова
Пластиковыми бутылками и стаканчиками забросали судью после матча «Акжайык» - «Кызыл-Жар»
И футболисты и болельщики были возмущены судейством, передает портал "Мой ГОРОД".  
@mgorod.kz2022♬ оригинальный звук - mgorod.kz
Сегодня, 23 октября, в Уральске на стадионе "Акжайык" сыграл с "Кызыл-Жаром". После окончания матча, который, кстати, завершился со счетом 2:2, между футболистами произошла потасовка. Разнимали их полицейские. Болельщики, впрочем, как и сами футболисты, остались недовольны судейством.
- Конечно, мы недовольны результатом, но к ребятам претензий нет. Мы их благодарим за проделанную работу. Но то, как отработала судейская бригада, это просто издевательство над нашими парнями, над нашим клубом, да нам казахстанским футболом. Так нельзя! Извините за резкость, но у меня всё! - сказал после матча тренер "Акжайыка".
Отметим, что в настоящее время "Акжайык" занимает последнее место в турнирной таблице. Впереди у нашей команды игра с "Каспием", которая состоится 29 октября.
Пластиковыми бутылками и стаканчиками забросали судью после матча &quot;Акжайык&quot; - &quot;Кызыл-Жар&quot;
Пластиковыми бутылками и стаканчиками забросали судью после матча &quot;Акжайык&quot; - &quot;Кызыл-Жар&quot;
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА  
футбол Акжайык "Кызылжар"

Читайте также

Новости партнёров