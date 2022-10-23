Пластиковыми бутылками и стаканчиками забросали судью после матча «Акжайык» - «Кызыл-Жар»

И футболисты и болельщики были возмущены судейством, передает портал "Мой ГОРОД". @mgorod.kz2022♬ оригинальный звук - mgorod.kz Сегодня, 23 октября, в Уральске на стадионе "Акжайык" сыграл с "Кызыл-Жаром". После окончания матча, который, кстати, завершился со счетом 2:2, между футболистами произошла потасовка. Разнимали их полицейские. Болельщики, впрочем, как и сами футболисты, остались недовольны судейством. - Конечно, мы недовольны результатом, но к ребятам претензий нет. Мы их благодарим за проделанную работу. Но то, как отработала судейская бригада, это просто издевательство над нашими па