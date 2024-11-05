Плевки и окурки: полицейские Актобе штрафуют нарушителей

По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с начала года за подобные нарушения стражи порядка составили свыше пяти тысяч административных протоколов. При этом основную часть загрязнений общественных мест, полицейские выявили с помощью камер видеонаблюдения. Часть таких нарушений приходятся на долю любителей бросать окурки сигарет.

По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с начала года за подобные нарушения стражи порядка составили свыше 5 тысяч административных протоколов. При этом основную часть загрязнений общественных мест, полицейские выявили с помощью камер видеонаблюдения. Часть таких нарушений приходятся на долю любителей бросать окурки сигарет.

Действующим законодательством за загрязнение мест общего пользования предусмотрен штраф от 10 до 20 МРП (от 36 920 тенге до 73 840 тенге).

Полицейские инспекторы видеонаблюдения при виде подобных нарушений незамедлительно направляют на место патрульные наряды. Те, в свою очередь, составляют административные протоколы в отношении нарушителей.