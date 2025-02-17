Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

По 180 тысяч тенге получат мальчики родившиеся 10 августа 2025 года

Детям, родившимся 10 августа 2025 года и получившим имя Абай, будет присуждено вознаграждение в размере 180 тысяч тенге
Кристина Кобина
По 180 тысяч тенге получат мальчики родившиеся 10 августа 2025 года

В 2025 году Казахстан отмечает 180-летие великого поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева. Общественный фонд «Асыл тас» выступил с инициативой сохранить наследие великого философа.

— Детям, родившимся 10 августа 2025 года и получившим имя Абай, будет присуждено вознаграждение в размере 180 тысяч тенге, — заявил бизнесмен Дулат Тастекей в Instagram

Главный баннер

Он отметил, что таким образом они пытаются сохранить наследие Абая, популяризовать его имя и философию среди нового поколения.

К слову, Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article