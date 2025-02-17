По 180 тысяч тенге получат мальчики родившиеся 10 августа 2025 года

Детям, родившимся 10 августа 2025 года и получившим имя Абай, будет присуждено вознаграждение в размере 180 тысяч тенге

В 2025 году Казахстан отмечает 180-летие великого поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева. Общественный фонд «Асыл тас» выступил с инициативой сохранить наследие великого философа.

— Детям, родившимся 10 августа 2025 года и получившим имя Абай, будет присуждено вознаграждение в размере 180 тысяч тенге, — заявил бизнесмен Дулат Тастекей в Instagram.

Он отметил, что таким образом они пытаются сохранить наследие Абая, популяризовать его имя и философию среди нового поколения.

К слову, Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года.