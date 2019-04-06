Как рассказала жительница села Переметное Шолпан Буранбаева, ее дом подтапливает уже третий год подряд в апреле. - Живу в этом доме 14 лет. Строили его еще в 1956 году, фундамента нет. Меня начало подтапливать уже неделю назад. Вода постоянно выступает в одной комнате, я не могу нормально спать. За день мне приходится выносить по 50 ведер воды, при этом я живу одна, мне помогать некому. Обращалась в акимат и ДЧС. Мне сказали, что вода грунтовая, единственное, ее нужно постоянно вычерпывать, ничего не сделаешь. Летом делали ремонт и стяжку, чтобы вода не смогла выйти из-под земли. Но это не помогло. Мне кажется, что этот дом аварийный, я не могу сама справиться с этой проблемой и переехать тоже нет возможности, к тому же я тут работаю. Не знаю, что делать дальше, боюсь предстоящих дождей, - жалуется женщина. Аким села Переметное Бекзат Бадаков пообещал помочь хозяевам домов которые пострадали от грунтовых вод. - На сегодняшний день подтопило два дома по улице Женис, 83 и 85. Мы каждый день помогаем им, откачиваем воду мотопомпами. Мы предлагаем поднять свои фундаменты, с помощью спонсоров мы поможем строительными материалам: цементом, щебнем. Опасности там никакой нет, - сказал Бекзат Бадаков. По словам начальника отдела гражданской обороны ДЧС ЗКО Максима Хайрекенова, на сегодняшний день паводковая обстановка на территории ЗКО стабильна. - Погодные условия позволяют снегу таять на месте, так как днем держится плюсовая температура. На контроле у нас два района - Таскалинский и район Байтерек. В шести районах паводковая обстановка снята с контроля. Но группировка сил и средств департамента по ЧС находится в постоянной готовности, - отметил Максим Хайрекенов. Заместитель акима района Байтерек Мурат Залмуканов добавил, что за зиму было вывезено из района Байтерек 56 тысяч кубометров снега. К паводковому периоду они подготовили 15 единиц ассенизаторских машин, 28 мотопомп, 30 единиц другой техники.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.