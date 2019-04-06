Фото из архива "МГ« Как рассказала мама Ержана Гульмира Алибек, съемки полуфинала проходили еще 2 марта в Москве. Тогда Ержан Максим и был объявлен финалистом конкурса. — Поддержать сына приехало очень много людей. Но впустили только четверых — меня, нашу тетю, мою подругу и подругу Ержана, с которой они познакомились во время другого международного конкурса. Волнение нас переполняло. Сын сначала выступил с двумя другими конкурсантами, они спели песню Муслима Магомаева «Синяя вечность». Из троих исполнителей Валерий Меладзе выбрал Ержана. Финал конкурса состоится 26 апреля в Москве. Сейчас мы находимся в городе Актау и усиленно готовимся к нему. Готовит нас вокалист Нургуль Медербекова. Надеемся, что с поддержкой казахстанцев сможем победить, ведь победителя определят с помощью голосования. Подробности голосования будут известны позже, — рассказала Гульмира Алибек. Выяснилось, что Ержан Максим является учеником шестого класса школы-гимназии № 34. По словам мамы, учится он неплохо, занимается с репетиторами, посещает различные кружки, любит кататься на роликах. — Несмотря на то, что на сцене Ержан выглядит всегда серьезным, в жизни он очень добрый, улыбчивый, жизнерадостный и общительный мальчик. У него много друзей. В семье он младший, у него есть две старшие сестры. В Уральске занимается вокалом во дворце культуры молодежи с преподавателем Дарьей Бакытовой, — сообщила мама мальчика. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.