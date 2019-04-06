В субботнике приняли участие аким ЗКО Алтай Кульгинов и аким города Мурат Мукаев. Несмотря на дождливую погоду, очистить территорию города от мусора вышли более 13 тысяч жителей города, среди которых были сотрудники коммунальных служб, государственных учреждений, различные организации, учителя городских школ, а также студенты учебных заведений города. По данным пресс-службы акима Уральска, в уборке города приняли участие более 800 студентов вузов и сузов, 76 КСК города с привлечением около 400 работников. – Западно-Казахстанский иновационно-технологически университет представляют более 100 студентов, которые по собственной инициативе изъявили желание принять участие в очистке города от зимнего мусора. Студенты выполняют свою работу добросовестно. Несмотря на дождь, ребята работают с позитивом. Молодые люди приступили к субботнику с энтузиазмом. Наше учебное заведение планирует и в дальнейшем участвовать в подобных акциях. Мы за чистый город, - рассказал преподаватель университета Рустам Ерниязов. Стоит отметить, что количество транспортных средств, задействованных в субботнике, составило 55 бортов и семь автобусов, которые предоставили различные организация. Кроме этого, во время субботника были розданы 800 пар перчаток и 2400 мусорных пакетов. – Мы сейчас очищаем от мусора микрорайон Жулдыз. Мусора много, надо все собрать. Нам раздали все необходимое, мусор собираем в пакеты и складываем в кучу, а машины забирают. На следующей неделе будем работать в другом районе и постепенно полностью очистим город от мусора, - рассказала студентка вуза Аяулым. Как сообщили в пресс-службе акима города, по итогам субботника из города было вывезено 623 кубометров мусора. – Также на сегодняшний день круглосуточно силами ТОО "ОралТазаСервис" ведутся работы по уборке и вывозе ТБО скопившиеся после зимнего периода, дополнительно к этому ТОО "Жайык Таза кала" ведёт работы по очистке и вывозу крупногабаритных отходов. В рамках месячника также привлекаются все организации независимо от форм собственности, среди которых бизнесобъекты, заводы, магазины и так далее. Им были поделены участки для уборки мусора. Мы призываем жителей частного сектора принять активное участие и убирать мусор с прилегающей территории. Мы благодарим всех, кто принял участие в субботнике, - сообщили в городском акимате. Алтай Кульгинов предложил штрафовать владельцев магазинов, салонов и других предпринимателей, которые допустили большое скопление мусора на прилегающей территории. – Мы каждый год наводим порядок в микрорайоне Жулдыз, а улицы после зимнего периода все равно полны мусора. Так нельзя! Почему владельцы предприятий не убирают свою территорию? Теперь будем штрафовать их за это! - возмутился глава региона. Стоит отметить, что следующий субботник пройдет 13 апреля.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.