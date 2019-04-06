По данным РГП "Казгидромет", 7 апреля в Уральске ожидаются дожди. Днем столбики термометров покажут 13 градусов тепла, ночью +5. Облачная погода и дождь ожидается и в Атырау. Днем синоптики прогнозируют повышение температуры до 14 градусов выше нуля, ночью +10. Переменная облачность ожидается в Актобе, днем +9, ночью +3. В Актау дождь, днем +13, ночью +8. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.