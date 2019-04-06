Вымойте и высушите их. Разрежьте одну банку пополам и в нижней части сделайте пару квадратных вырезов, напротив друг друга. Верхняя часть нам не понадобится.В боку у второй банки сделайте один квадратный вырез. Но не отрезайте кусок металла, а отогните его наружу. Поместите в половину первой банки плоскую, горячую свечу, и вставьте сверху вторую банку.Сквозь отверстие для питья засыпьте зерна попкорна, они продаются в продуктовых магазинах. Через некоторое время, когда дно банки нагреется от свечи, зернышки начнут лопаться. Когда они все будут готовы, высыпьте их через боковое отверстие. И наслаждайтесь! Приятного кинопросмотра!