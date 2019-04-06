Восемнадцать потенциальных главных красавиц нефтяной столицы в минувшую пятницу боролись за корону в пяти турах.

Директором регионального конкурса Мисс Атырау и директором модельного агентства «VERO Modelz» является Вероника Кошманова.

Помимо стандартных туров, таких как визитная карточка и дефиле в национальных нарядах, девушки смогли продемонстрировать свои творческие способности. Кто-то пел, кто-то танцевал, показывали некоторые и актерское мастерство, и даже рисовали на сцене с помощью песка.

Финал регионального конкурса шел в течение пяти часов, и жюри было непросто выбрать самую-самую. По решению конкурсной комиссии титул «Мисс Атырау-2019» завоевала обаятельная и пластичная Асылжан Нуралина, которая занимается танцами. Девушка в этом году оканчивает школу им. М. Бекмухамбетова.

К слову, рост Асылжан составляет 168 сантиметров, хотя для модели в Азии в идеале у девушки должен быть рост от 170 см.

Асылжан после конкурса поделилась, что мечтала с детства получить звание самой красивой девушки.

— И вот моя мечта осуществилась. Помимо титула «Мисс Атырау-2019» и путевки на финал национального конкурса «Мисс Казахстан-2019», я получила эксклюзивное платье ручной работы в этностиле, авторскую картину от заслуженного деятеля РК, художницы Камилы Жапаловой, а также путевку в Германию, — рассказала девушка.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Лина ОЙЛОВА