5 апреля в Уральске стартовала республиканская акция "Приемная на дороге". Полицейские оказывали консультативные услуги на двух центральных площадях города - площадь Первого Президента РК и вдоль проспекта Назарбаева, рядом с храмом Христа Спасителя. Как сообщила старший инспектор ОМПС УП города Уральск Динара Абдулкаликова, данное мероприятие проводится для праворазъяснительной работы в таких сферах, с которыми сталкиваются наши граждане постоянно. – Это обеспечение дорожной безопасности, соблюдение миграционного законодательства, регистрация автотранспорта, выдача водительских удостоверений, паспортов и удостоверений личности, организация дорожного движения, переоборудование транспортных средств, а также уплата штрафов за административные правонарушения, - отметила Динара Абдулкаликова. Стоит отметить, что сотрудники полиции рассказали горожанам о возможности оплатить штраф в онлайн-режиме. – Сегодня в целях консультативной помощи населению обеспечен личный прием граждан начальниками местной полицейской службы, управления административной полиции, управления миграционной службы, а также руководителями подразделений регистрационно-экзаменационной работы и дорожно-технической инспекции. Вместе с тем мы хотим объяснить о возможности получения государственных услуг посредством портала электронного правительства, а также просмотра и уплаты штрафа в режиме онлайн - рассказал начальник управления административной полиции Жанболат Жаншин. По словам полицейских, одной из востребованных и социально-значимых услуг является регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений. Только с начала эксплуатации специализированного ЦОНа оказано более 100 тысяч государственных услуг, среди которых более 27 тысяч услуг по выдаче водительских удостоверений. – Ни для кого не секрет, что зачастую люди жалуются на нарушение этики, неправомерные действия наших сотрудников. Каков порядок обжалования неправомерных действий, решений сотрудников ОВД, куда звонить в случаях, если сотрудник полиции нарушает ваши права, проконсультируют сотрудники кадрового аппарата, и инспекции по личному составу департамента полиции ЗКО, - сообщил заместитель начальника департамента полиции ЗКО Нуржан Утельбаев. Кроме этого, полицейские нашли взяли список водителей одного из городских радио-такси, и проверив 90 водителей, выбрали того, кто не нарушал ПДД в течение последнего времени. Им оказался Аскар Тулеугарин. Водителя наградили благодарственным письмом и ценным подарком. – Я очень удивился, что меня наградили, не ожидал такого, хотя в прошлом году читал, что так поощрили водителей такси. Приятно конечно, не скрою, - говорит Аскар Тулеугарин. Всего за день сотрудники департамента полиции ЗКО провели консультации 185 гражданам.