Фото из архива "МГ" 5 апреля в специализированном межрайонном уголовном суде состоялись прения сторон, в ходе которых прокурор заявил, что вина Серика Гарифа была полностью доказана. – Я считаю, что предъявленное Серику Гарифу обвинение по статье 99 УК РК "Убийство" было полностью доказано следствием. Кроме этого, подсудимый полностью признал свою вину. Погибший Рустем Ракишев был старшим сыном в семье, примерным семьянином, отцом двоих детей и ответственным сотрудником, который пользовался популярностью у коллег. Прошу суд признать Серика Гарифа виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Кроме этого, прошу суд удовлетворить иск потерпевших о взыскании материального ущерба в размере 3 млн тенге. Моральный ущерб прошу определить в размере 10 млн тенге, - сообщил государственный обвинитель. Стоит отметить, что отец, мать, супруга и двое детей Рустема Ракишева попросили суд взыскать с подсудимого моральный ущерб в размере 50 млн тенге, по 10 млн каждый. Между тем, родители убитого полицейского заявили, что считают убийство сына заказным, а свидетели дают на суде ложные показания. – Я не согласен с многими доводами следствия. Они говорят, что РОВД тут не при чем. Как так? Все происходило на их территории. Это позор для них! Все свидетели наглым образом лгут. Почему прокурор Камбетов, который изначально занимался нашим делом, оставил нас на полпути? Все плавно перешли на сторону Гарифа. После смерти сына я два месяца лежал дома, не мог ничем заниматься, не работал. Кое-как пришел в себя, так как двое детей остались без отца, нужно их поднимать. Кому я могу верить? Вырастил троих сыновей, старшего хладнокровно убили. После трагедии 14 сотрудников полиции были уволены, а те кто остались, говорят неправду. Считаю, что это было заказным убийством, сотрудники полиции в момент убийства смотрели спокойно в окно! Я хочу подать в суд на тех, кто лжет и дает ложные показания. Нет ни одного мотива убийства. Мы готовы судиться 7 лет, чтобы добиться справедливости. Сейчас я верю вам и вашему справедливому решению. 13 лет - это мало, - заявил Жаскайрат Ракишев. Адвокат потерпевшего Айгуль Орынбекова заявила, что сторона обвинения и прокурор откровенно заняли позицию подсудимого Серика Гарифа. – Подобная гуманность буквально поощряет совершенное убийство. Серик Гариф - очень хладнокровный человек. Даже после убийства он был спокоен, выдержан, а давление у него было идеальное 125/80. Этот человек заслуживает самого строгого наказания. Нарушений очень много, следствие и прокурор закрыли глаза на это. Почему версию конфликта между Ракишевым и Гарифом никто не подтвердил? Почему именно в день убийства внутренние камеры вышли из строя? Почему уничтожили записи? Кто это сделал? Это была расправа! Гариф представляет большую опасность для общества. Прошу суд вынести справедливое решение, - отметила Айгуль Орынбекова. По словам адвоката подсудимого Шолпан Шунаевой, преступление было совершено в состоянии временного помутнения рассудка. – Убийство является тяжким преступлением. Действия Гарифа повлекли за собой много горя. Родители лишились сына, а дети отца. Также он испортил свою жизнь. Я не сомневаюсь, что суд вынесет обвинительный приговор. Но при вынесении приговора прошу учесть тот факт, что Гариф чистосердечно признал вину, искренне раскаялся, попросил прощения у родных погибшего, его молодой возраст, а также то, что он ранее не был судим и к ответственности не привлекался. Его родители простые люди, которые сказали, что сын опозорил их и они искренне просят прощения у всех за поступок сына, - отметила адвокат. Подсудимому Серику Гарифу суд также предоставил последнее слово. – Я испортил всем жизнь. Прошу прощения у всех, искренне раскаиваюсь в том, что сделал. Простите меня! Больше мне нечего сказать, - сказал подсудимый. Свой вердикт судья Бакыт Ермаханов вынесет 8 апреля.