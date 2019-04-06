Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Акорды. – Распоряжениями Главы государства Абисатов Махамбет Хайржанович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, - говорится в распоряжении. Первым заместителем министра МВД РК назначен Марат Кожаев. Стоит отметить, что ранее Махамбет Абисатов занимал должность руководителя департамента полиции Актюбинской области, с 2013 года по 2016 год был начальником департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области.