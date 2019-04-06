Настой успешно устраняет седые волосы. Также является средством, которое улучшает состояние кожи и зрение.100 г льняного масла 2 зуб. чеснока 2 лимона 0,5 кг медаОчистите цедру с лимонов, добавьте чеснок, измельчите блендером. Добавьте оставшиеся ингредиенты, перемешайте. Храните в прохладном месте, в стеклянной посуде, закрытой крышкой.Пейте по 1 ст.л. смеси три раза в день, за полчаса до еды. При этом желательно использовать не металлическую ложку. Берегите себя и своих близких. Читайте всегда интересные советы на нашем сайте