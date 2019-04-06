Публикация подписана "Всем подписчикам страницы - салем!" Пост собрал более шести тысяч лайков и более 500 комментариев. "Рады, что жив", "Он крут, поработать от души, закончить множество проектов, завоевать любовь горожан и при этом нае...ть государство и свалить в Лондон", "Самый классный аким" - почти все комментарии похожи друг на друга. Бергей Рыскалиев на фото выглядит весьма неплохо, кто-то из комментирующих даже отметил: "Свежо". Напомним, что акимом Атырауской области Рыскалиев был с 2006 по 2012 годы. Однако 31 января 2013 Бергей Рыскалиев объявлен в розыск департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Атырауской области за совершение преступления, предусмотренного статьей 176 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», а также создание организованного преступного сообщества, в которое входили 3 организованные преступные группировки, созданные в период с 2008 года по 2011 год. По самым скромным подсчётам, ОПГ обвиняется в хищениях на сумму более 71 млрд бюджетных тенге. THA8i7QcaeQ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.