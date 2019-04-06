5 и 6 апреля районным отделом полиции с 10 до 17.00 по улице Железнодорожной, напротив ЦОНа, проводится открытый прием граждан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По результатам первого дня было принято 42 человека. Основная масса обращений носила рекомендательный характер. Граждане высказывали рекомендации по установке искусственных неровностей, пешеходных переходов, дорожных знаков и контроля за деятельностью букмекерских контор. Остальные граждане получили консультации по личным вопросам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА