Разогревайте еду в микроволновке используя не прямоугольную посуду, а круглую. Электромагнитные волны концентрируются в углах, поэтому по краям пища будет перегрета, а в середине – останется холодной.Чтобы добыть из кокосового ореха молоко, воспользуйтесь обычным штопором, вкрутив его в одно из трех углублений, имеющихся на верхней части ореха.Если в холодильнике плохо пахнет, поставьте на его полку емкость с измельченной овсянкой – она втянет посторонние запахи.Иногда во время обжарки лук чернеет. В этом случае положите в центр сковороды кубик льда, чтобы остудить поверхность. Вода быстро испарится, а лук будет спасен.Кальмар легко очистится при перепаде температур: положите его в горячую воду, и сразу же в очень холодную – кожа стянется как чулок.Хлеб останется свежим надолго, если держать его в эмалированной посуде, которая закрыта.Когда готовите что – то на пару, посолите воду, в которой стоит кастрюля: кипение будет более сильным.