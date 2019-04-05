Пожар произошел 5 апреля в 23.50 в десятиэтажном доме по адресу: ул. Гагарина, 2/8. Как рассказали очевидцы, запах дыма шел из квартиры, расположенной на шестом этаже. – Было очень страшно. Мы собирались спать. Тут начали кричать, что дом горит. Мы успели взять документы и выбежали в чем были. Пожарные приехали, эвакуировали всех. В противном случае не обошлось бы без жертв. А так все отделались легким испугом, - рассказала жительница дома Сандугаш. Между тем, как рассказал начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, на шестом этаже горели личные вещи и оконная рама на площади 6 квадратных метров. – Пожарные эвакуировали 48 человека, среди которых семь детей. Жертв и пострадавших нет. На месте работали 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Пожар был полностью ликвидирован в 00.20. Причины пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что, по словам начальника управления, большинство пожаров происходит в жилых домах. – Причины их практически всегда одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы. Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать противопожарную службу. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Не игнорируйте правила пожарной безопасности, - отметил Ерлан Турегелдиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.