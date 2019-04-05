Самая красивая достопримечательность Самарской области. Единственный в России замок в таком стиле.Расположен он в селе Хрящевка и называется «Замок Гарибальди».Необычное название он получил в честь отца владельца – Гарибальди Аркадьевича. В скором времени здесь будут ресторан, гостиница, пляж и собственный порт.Замок красив и необычен не только снаружи, но и внутри.Устройте незабываемую экскурсию всей семьей и ваш альбом и соцсети наполнятся удивительными фото, которые соберут сотни лайков. Фотосъемка бесплатна, а виды прекрасны в любую погоду.