Необычная находка была обнаружена недалеко от станции спасателей. Как рассказал начальник управления полиции Мирлан Айкенов, несколько видов оружия были найдены под деревом на обочине дороги. - Был обнаружен предмет, похожий на обрез. Кроме этого, там же был найден газовый пистолет, охотничий нож и сверток с пиротехникой. Видимо, все лежало под снегом. Оружие обнаружил прохожий, о находке сразу сообщил в полицию, - рассказал Мирлан Айкенов.