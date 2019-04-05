По данным РГП "Казгидромет", 6 апреля в Уральске ожидаются дожди. Днем столбики термометров покажут 13 градусов выше нуля, ночью +3. В Атырау дождь, днем +15, ночью +7. Переменная облачность и 14 градусов выше нуля днем ожидается в Актобе. Ночью синоптики прогнозируют 2 градуса тепла. В Актау переменная облачность, днем +14, ночью +10. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.