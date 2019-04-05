По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Нурданата Беркингали, за 3 года показатель общей смертности снизился на 3,8%, показатель младенческой смертности снизился на 20,3%, материнская смертность снизилась на 66,6%. - В планах у руководства открытие инсультного центра на базе Акжаикской районной больницы, реализация 2 проектов в рамках государственно - частного партнерства - это аренда столовой многопрофильной больницы с проведением капитального ремонта и заменой технологического оборудования, приобретение компьютерного томографа Акжаикской районной больницы, ангиографической установки для городской многопрофильной больницы. Кроме того, как запланировано строительство кардиологического лечебного корпуса на 160 коек, а также капитальный ремонт 18 объектов здравоохранения, - сообщил Нурданат Беркингали. - Также будут открыты новые отделения при областной многопрофильной больнице (сердечно-сосудистой патологии, хирургической инфекции и проктологии, челюстно-лицевой хирургии), на базе отделения эндокринологии развернут центр диабета. Будет приобретено 36 единиц медицинского оборудования, 32 единицы санитарного автотранспорта за счет местного бюджета и 26 единиц реанимобилей за счет республиканского бюджета. Аким ЗКО Алтай Кульгинов на встрече с медработниками обсудил вопросы улучшения качества и доступности медуслуг, цифровизации, повышения зарплаты и подготовки кадров. - За последние годы отремонтировали 44 объектов здравоохранения, закупили 100 единиц санитарного автотранспорта. Медорганизации перешли к безбумажному электронному документообороту. Электронный паспорт здоровья сформирован у 100% населения. В этом году также продолжим работу по повышению качества услуг в сфере здравоохранения, - пояснил Алтай Кульгинов. Нужно отметить, что медработники активно задавали вопросы и обсуждали проблемы. Глава региона заявил, что на все вопросы будут даны ответы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Александра КУПРИЕНКО