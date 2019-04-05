Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 4 апреля с 22.30 в Сырымском районе, Кособинском сельском округе, зимовка Жаманколь, сотрудники ДЧС ЗКО проводили поиски граждан 1981 и 1988 годов рождения, которые в 19.00 часов вышли из дома на поиски скота и заблудились. - После двух часов поисков, в 00.35, потерявшиеся были найдены в 2 км севернее от зимовки Камыстыколь и доставлены п. Жымпиты. Оба они в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждаются, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.