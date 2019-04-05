Иллюстративное фото из архива "МГ" - В течение 16 академических часов мы обучим акимов районов работе в соцсетях. Какими инструментариями можно пользоваться в Инстраграмме, Фейсбуке, в других соцсетях, в том числе как нужно отвечать, насколько быстро и в каком формате отвечать на запросы населения, - рассказала медиатренер Академии государственного управления при президенте РК Акерке Берлибай. Организаторы подчеркивают: многие акимы поручают вести свои страницы либо помощникам, либо пресс-секретарям. Но среди приглашенных чиновников нашлись и те, кто уже не первый год активно пользуется соцсетями. Причем выкладывают не только фотографии из рабочих будней, но и личного характера. - Люди чаще всего интересуются моей личной жизнью, поэтому я выкладываю некоторые информацию и про семью. И именно такие материалы набирают много лайков, – делится аким Темирского района Жолдас Калмагамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.