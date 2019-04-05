Глава области заявил, что в соцсети продолжают поступать фото с горами мусора в городе. - С понедельника нужно усилить работу по уборке мусора. Чтобы КСК также занимались уборкой мусора в городе. Мне приходят жалобы от жителей, что мусор бросают мимо контейнеров. Снег растаял, теперь это все видно. "Орал Таза Сервис" должны работать более качественно, - сказал Алтай Кульгинов. Аким города Мурат Мукаев ответил, что сейчас задачей №1 является благоустройство дворов, уборка улиц и озеленение. - Первая высадка деревьев пройдет 13 апреля. Мы начинаем массовые субботники. Уже закуплено 400 контейнеров, планируется покупка еще тысячи контейнеров. Уборка города ведется в две смены, - пояснил Мурат Мукаев. Алтай Кульгинов подчеркнул, что уборка города должна вестись в том же темпе, что и работы по вывозу снега. - Я дам фото, которые пришли мне в соцсети, Вы, Мурат Рахметович, проедьте по этим местам и посмотрите. Почему предприятия не убирают мусор? Вот, например, в микрорайоне Жулдыз каждый год убираем мусор, а люди снова его бросают. Нужно вести с жителями разъяснительную работу. Все должны выйти на субботник. Это гражданская позиция каждого. Я сам выйду на субботник, как зимой выходил на очистку снега. Мы тоже люди, - заявил Алтай Кульгинов. Нужно отметить, что в Западно-Казахстанской области был объявлен двухмесячник чистоты. В рамках двухмесячника в городе и области еженедельно должны проходить субботники, в которых примут участие жители области и города, а также работники всех предприятий, независимо от форм собственности. Кроме того с приходом тепла планируется высаживать деревья. В этом году в городе планируется высадить 50 тысяч новых деревцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.