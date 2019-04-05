Иллюстративное фото с сайта www.nsk.kp.ru - Такая инициатива есть. В качестве меры поощрения предлагаем выплачивать 10 минимальных зарплат - 425 тысяч тенге. Но пока это только инициатива, она сейчас обсуждается с другими госорганами, насколько это возможно, насколько госбюджет к такому готов, - сообщил директор юридического департамента Минздрава Талгат Турмагамбет. Инициативу предложили эксперты Министерства здравоохранения. По их словам, это повысит ответственность женщины за здоровье свое и будущего ребенка. - Если мы говорим об ответственности, то для достижения цели мы должны или наказать человека, или поощрить его. Мы предлагаем поощрять беременную женщину, если она встанет до 12 недель на учет. Это международная рекомендация, вставать на учет в период, когда уже сформирован плод и необходимо его дальнейшее наблюдение. Так работает весь мир, - пояснила заместитель председателя Национального научного онкологического центра Гульнар Кулкаева. Выплачивать деньги в Минздраве предлагают всем матерям вне зависимости от денежного положения. Как отметила Гульнар Кулкаева, совершать выплаты планируют не сразу и при определенных условиях. - Не надо думать, что женщина встала на учет и сразу ей выплатят эти деньги. Поощрение она получит уже в конце беременности. Будет разработан определенный порядок, она должна соблюдать принципы ведения беременности, заботиться о своем здоровье. Это не означает, что ты сейчас забеременела и сейчас тебе эти деньги дали, - сообщила она. Минздрав отказался от идеи разрешить 16-летним аборт без согласия родителей Сумму высчитали и предложили эксперты Минздрава. Сейчас инициатива проходит согласование в других госорганах, чтобы определить, насколько государственный бюджет страны способен на такие выплаты. Возможно, инициатива войдет в госпрограмму "Развитие здравоохранения на 2020-2024 годы". Предложение министерства уже поддерживают депутаты. - Я только за. Ранняя постановка на учет многое решает, как для плода, так и для роженицы. 12 недель - это период, когда заканчивается органогенез, он очень важен. Выплаты необходимы любой беременной, - ответила депутат Мажилиса Зауреш Аманжолова. По ее словам, деньги можно выдавать и в период беременности, а не только после родов. На вопрос о возможных спекуляциях она заверила, что после 12 недель в Казахстане аборт возможен только по медицинским показаниям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.