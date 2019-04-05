Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, 4 апреля в 19.30 12 учащихся областной санитарной школы-интернат им.М.Утемисова почувствовали недомогание. У детей началась рвота и их поместили в медицинский изолятор школы. - Врачами школы проведены все медицинские процедуры, учащиеся взяты на контроль. Вызван врач-инфекционист из городской поликлиники №6, за которой закреплена школа. Состояние учащихся удовлетворительное, повышение температуры и рвоты нет. Пищевого отравления не было. В настоящее время двум школьникам стало лучше, и они уже пошли на занятия, у одного ученика ротовирусная инфекция не подтвердилась. Остальные 9 школьников находятся под наблюдением врачей, температуры у них нет, - сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО. Позже в пресс-службе управления сообщили, что на вечер 5 апреля в изоляторе оставлены 3 учащихся с диагнозом ОРВИ, остальные по состоянию здоровья переведены в интернат. - Все дети осмотрены инфекционистом, выставлен диагноз: острая респираторная вирусная инфекция. Состояние детей удовлетворительное. Симптомы кишечной инфекции отсутствуют за исключением одного. Всего в школе-интернате 243 ребенка. Все дети на занятиях, жалоб нет. Вопрос находится на нашем контроле, - сообщил руководитель управления охраны общественного здоровья г.Уральск Мадениет Танауов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.