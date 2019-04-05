Иллюстративное фото из архива "МГ" Всю весну в руслах рек вырубают деревья, на дачах сносят трубы для полива, на берегах работает землеройная техника. Власти объясняют это противопаводковыми мерами, без которых город окажется затопленным талыми водами. В 2017 году за одну ночь в воде оказались 464 дома, люди остались без жилья. Вода в реках поднялся на 20-60 см. Как говорят специалисты, такое повторяется примерно один раз в 30 лет. В этом году впервые взялись за расширение русел рек. Но актюбинцев возмутили варварские методы, которые применяют подрядные предприятия. Чтобы разъяснить, почему такое происходит, в Актобе из Алматы прилетел автор проекта главный инженер ТОО "Антарес Платинум" Еркин Тажгалиев. - До того как приступить к работам, мы изучили зоны затопления 2017 года, - сказал он. - Расходы паводковой воды тогда составили 2-3 тысячи кубометров в секунду. Мы создали проект для безопасного пропуска этой воды. Было решено расширить русла рек. Но в водоохранной зоне настроили дома. На углубление дна рек мы не пошли, потому что фундаменты мостов разрушены уже на 2-3 метра. К тому же через реки проходят инженерные коммуникации – газопровод, вода, канализация. Эти трубы должны проходить по дну, но они обнажены, трубы выше дна на 2-3 метра. В случае аварии, износа труб, той же канализации, масштабы бедствия будут гораздо страшнее, чем вырубка деревьев. В свое время эти коммуникации прокладывали с нарушениями. Дома тоже строили с нарушениями. На сегодня срубили 600 деревьев. Как озвучили в акимате Актобе, проект обошелся республиканскому бюджету в 6,6 млрд тенге. Проектов было 3, первоначально предполагалась вырубка 35 тысяч деревьев. Но Еркин Тажгалиев заверил, что проект претерпел изменения, и число деревьев, которые вынуждены срубить, уменьшилось втрое. Вместо каждого срубленного посадят 5. По словам замакима Актобе Ибраима Кузбаева, из бюджета на это деньги выделять не будут. Деревья посадят 4 подрядные организации, которые занимаются расчисткой русел рек, с ними заключат 3-летний договор, они будут вести уход за посаженными деревьями . Также замакима заверил, что дачники тоже не пострадают. Со всеми руководителями дачных коллективов акимат держит связь. Участки обеспечат поливом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.