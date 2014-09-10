Сегодня, 10 сентября, состоялся очередной судебный процесс по делу Алины ХАКАЛО, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Стало известно, что по этому делу сменился прокурор. Ранее процесс вел прокурор Азамат ДУЙСЕНБАЙ, теперь ведет Асылбек ИМАНГАЛИЕВ. К слову, на заседании суда было опрошено 10 свидетелей.  Допрос начался с Айгуль ДЮСЕНОВОЙ, председателя АО "Центр поддержки женщин", который находится в Актобе. - С Алиной ХАКАЛО я познакомилась в 2012 году, тогда я узнала о программе грантов, которую она представляла. Мы согласились заключить с ней грантовое соглашение и перечислили на счет ТОО "Акела" 9 млн тенге 12 июня 2012 года. Грант по этой сумме составил 3 млн тенге. Все переводы осуществлялись через банк. После этого мы заключили дополнительное соглашение и перечислили 12 млн тенге. Алина звонила и предлагала оставить деньги и грант, чтобы сумма увеличивалась, - рассказала потерпевшая Айгуль ДЮСЕНОВА. Как сообщила свидетельница суду, после этого она перечислила на счет ТОО "Акела" 30 млн тенге, так как Алина ХАКАЛО сказала, что программа закрывается и больше не будет возможности получать гранты. Однако потерпевшая денег так и не получила. - Вскоре я узнала, что есть и другие потерпевшие. В Уральске была организована встреча, на которой присутствовали другие потерпевшие. Все требовали от нее денег, но ХАКАЛО сказала, что у нее денег нет, - рассказала потерпевшая Айгуль ДЮСЕНОВА. Айгуль ДЮСЕНОВА  подала иск на 40 млн тенге. - По вашему мнению, какое наказание должна понести подсудимая Алина ХАКАЛО? - задал свой вопрос прокурор Асылбек ИМАНГАЛИЕВ. - Кроме меня ущерб понесла моя сестра, у которой есть ИП. Она также заключала грантовое соглашение с Алиной ХАКАЛО, и деньги ей возвращены не были. Кроме этого, дело освещают СМИ, наша семья понесла огромный физический и моральный ущерб. Она воспользовалась нашим доверием, поэтому, я думаю, что Алина ХАКАЛО должна понести суровое наказание, - ответила потерпевшая. Далее на вопросы прокурора ответил замдиректора региональной палаты предпринимателей Нурлан КАИРШИН. - При каких обстоятельствах вы познакомились с Алиной ХАКАЛО? - спросил прокурор. - С Алиной мы были соседями. По рекомендации моего отца Серика КАИРШИНА я устроился менеджером в ТОО "Акела", там я проработал с лета 2012 года до осени 2013 года. Офисы ТОО "Акела" и союза "Атамекен" находились в одном здании. Для ТОО Алины ХАКАЛО я организовывал встречи, - объяснил Нурлан КАИРШИН. На вопрос прокурора о взаимоотношениях Алины ХАКАЛО и Айнагуль АКАШАЕВОЙ КАИРШИН ответил, что "они вроде были подругами". Также на суде дал показания и директор ассоциации предпринимателей "Даму" в ЗКО Серик КАИРШИН. - Алину я знаю с 2002 года, тогда она работала в компании "Прагма". В 2009 году она рассказала мне о системе грантов и что является оператором программы «USAID CEED Bulgaria in Kazakhstan». Алина сказала, что выиграла тендер и есть возможность получить гранты. Мы подписали с ней соглашение, и я перечислял ей деньги. Однако, когда наступало время возвращать деньги, Алина находила какие-то причины и не перечисляла их. В общем, я должен был получить 1 млн 200 тысяч долларов, так как перечислял ей по 400 тысяч долларов, но денег так и не получил, - рассказал Серик КАИРШИН. К слову, по соглашениям Серик КАИРШИН получил от Алины ХАКАЛО сумму в размере 54 млн 769 тысяч тенге, такую сумму составляют гранты, которые использовались по назначению. Были также допрошены свидетели, которые в той или иной степени работали с Алиной ХАКАЛО. На процессе присутствовал начальник юридического отдела АО "Западно-Казахстанская корпорация строительных материалов" Юрий ПОПОВ. - С Алиной ХАКАЛО был заключен договор в ноябре 2013 года. Меня вызвали в кабинет правления и представили Алину ХАКАЛО. Она объяснила суть деятельности и рассказала о системе грантов. Также она предоставила доверенность от USAID и представилась оператором программы, - пояснил свидетель Юрий ПОПОВ. - Ей мы перечислили 30 млн тенге, потом заключили дополнительное соглашение и восстановили сумму в 3 млн тенге. От ее действий ущерб АО "ЗККСМ" составил 3 млн тенге. Следующий судебный процесс назначен на 11 сентября 2014 года. Фото Медета МЕДРЕСОВА