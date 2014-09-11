Фото с сайта "Экспресс К" Фото с сайта "Экспресс К" В Актобе многодетной семье в рамках республиканской благотворительной акции "Дорога в школу" оказали бесполезную помощь: детям выдали неподходящую по размеру одежду и неудобные портфели, пишет "Экспресс К". Семье Мусиных, одной из первых в Актобе взявших детей на патронатное воспитание, в этом году предстояло собрать в школу четверых детей. Как и в прошлом году, семье оказали помощь, однако воспользоваться ей сложно. Мать Светлана Мусина рассказывает: "В прошлом году Сереже выдали школьный портфель. Мало того, что он был розового цвета, так еще и маленький - учебники не помещались. От обиды Сережа даже расплакался. А в этом году Александре выдали голубой рюкзак с мультяшным принтом, который больше подходит для мальчика". Книгами и учебными пособиями в этом году обеспечены только двое детей. Остальное семейству приходится покупать самостоятельно. "В горотделе образования нам предоставили соответствующие бумаги, по которым значится, что наши дети получили материальную поддержку в полном объеме. Но где они, эти учебники и тетради? Мы их не видели", - разводит руками Мусина. Казус произошел и со спортивной формой и обувью - вещи оказались на несколько размеров больше, чем нужно. "Нам позвонили, спросили размер одежды и обуви. Мы точно все указали, но когда Сережа надел новый спортивный костюм, то оказалось, что он ему очень велик. Учитель физкультуры сказал, что специально выбрал спортивный костюм на пару размеров больше", - удивляется Светлана Мусина. Теперь в семье шутят, что мальчик сможет примерить его только после службы в армии.