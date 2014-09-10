Иллюстративное фото с сайта opgks.info Иллюстративное фото с сайта opgks.info Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу Западно-Казахстанского областного суда. По данным предварительного расследования, во время распития спиртных напитков между обвиняемой ШАХБАЗОВОЙ и убитым МОЛДАХМЕТОВЫМ возникла ссора. МОЛДАХМЕТОВ стал выражаться нецензурной бранью в адрес обвиняемой, затем он свалился на пол от сильного опьянения. Женщина сняла с пояса мужчины платок и душила его до тех пор, пока он не перестал подавать признаков жизни. В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по статье 96 ч.1 УК РК. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. Также был санкционирован арест обвиняемой сроком на 2 месяца.